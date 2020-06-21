Реальные зарплаты в России в апреле снизились на 2% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Вроде бы не так и сильно, но статистики брали в расчет только официальные данные. Заработки работников неформального сектора упали гораздо сильнее. Бизнесу потребуется время, чтобы пополнить просевшие бюджеты компаний и заработать средства в новых, посткоронавирусных условиях. А пока люди волей-неволей переходят на режим максимальной экономии.

Апрель был самым тяжелым месяцем для российской экономики: страна была на карантине. Падение зарплат — нормальное явление в период кризиса. Режим тотальной экономической паузы и самоизоляции населения естественным образом привел к падению заработков. Многие предприятия остановили свою работу, наблюдается полный локдаун по различным сферам деятельности. За три прошедших месяца фактически обнулилась сфера услуг. Предпринимателям, которые возглавляют фирмы, пришлось сокращать издержки. Перед ними стоял выбор: либо массово увольнять персонал, либо сохранять рабочие места, но урезать в той или иной степени зарплаты. Перестав выпускать продукцию, некоторые бизнесмены продолжили платить людям деньги.

«Уменьшение зарплат началось сразу после того, как COVID-19 пересек границы РФ. Процесс продолжится и в июне. К слову, лучше глубину падения отражает не уровень зарплат, а реально располагаемые доходы населения, так как зарплаты составляют около 65% доходов. Пенсии, стипендии, сдача квартир — это доход, который упадет на 12–15% во II квартале. Даже с учетом дальнейшего восстановления бизнесов и зарплат по итогам года, скорее всего, мы увидим минус 6%», — прогнозирует директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Хотя, по его словам, падение зарплат на 2% — не катастрофа. Предприятиям помогали: давали ссуды, кредиты под нулевую ставку. «Росстат дает цифры примерно по 40 млн предприятий. В неформальном секторе падение зарплат намного серьезнее — 10% и больше», — убежден он.

По мнению Остапковича, как только включится бизнес — экономика заработает, начнется рост производства и прибыли. Предприниматели будут сами заинтересованы в повышении заработных плат.

В частном же бизнесе при отсутствии выручки нет и зарплаты. Даже самый честный предприниматель не может платить деньги сотрудникам, если нет доходов, рассказывает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. «Некоторые бизнесмены в апреле направили сотрудников в отпуск и сохранили им 50% зарплаты. Но очень пострадал сектор услуг, туризм. Хотя вряд ли было снижение зарплат в секторах непрерывного производственного цикла — нефтегазовой отрасли, машиностроении и других. Данные за май будут близки к апрельским», — отмечает он. По мнению аналитика, в третьем квартале будет рост, а по итогам 2020 года мы увидим динамику по зарплатам около нуля. «Если бы правительство хотело поддержать рост зарплат, то снизило бы НДФЛ с нынешних 13% до 10%, — убежден эксперт. — Сейчас проблема России — это безработица, а потерявших в зарплате ждет ее восстановление». Насколько быстрое — эксперт прогнозировать не берется.

Директор по рыночной аналитике портала podelu.ru Лилия Федулина говорит, что не у всех работодателей была большая финансовая «подушка безопасности» на выплату зарплат, поэтому, чтобы сохранить работников, оклады были снижены, но остался основной штат сотрудников. «Восстанавливаться уровень зарплат будет в июле — начале августа. Все зависит от того, как скоро будут сняты ограничения в регионах, — убеждена она. — Бизнесу потребуется время, чтобы пополнить просевшие бюджеты и заработать средства в новых условиях. Быстрее всего зарплаты восстановятся в тех сферах, которые успешно перешли на удаленку. Это IT-отрасль, доставка, продуктовый ритейл, а также компании, у которых были крупные госконтракты с длительным сроком реализации».

Эксперты предупреждают, что медленно будут восстанавливаться заработные платы в сферах туризма, досуга, общепита — тех, что сильнее всего пострадали от кризиса. Здесь зарплаты начнут расти в лучшем случае в первом полугодии 2021 года, когда ограничения на перелеты перестанут действовать и начнет приходить в себя сфера туризма и путешествий.