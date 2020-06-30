Восстановление санкций США против Ирана влечет ответственность Вашингтона в рамках резолюции 2231 СБ ООН и международного права, завил на заседании Совбеза глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Незаконный односторонний выход США из СВПД и повторное введение санкций влекут за собой ответственность США в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН, Уставом ООН и … международным правом», — сказал Зариф.

В 2015 году «шестерка» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.