Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Москву передал послание от иранского президента Хасана Роухани российскому лидеру Владимиру Путину.

«Перед нашими переговорами господин министр передал послание президента Ирана господина Роухани президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Послание было передано в ходе телефонного разговора, и затем мы провели переговоры здесь, в особняке министерства иностранных дел», — заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с Зарифом.