Оружейное эмбарго против Ирана будет отменено автоматически, для этого не нужна санкция с какой-либо стороны, заявил министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что если США продлят оружейное эмбарго против Ирана, то можно констатировать смерть Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Во-первых, европейцам не нужно снимать эмбарго, оно будет снято автоматически. Мы знали, что нельзя доверять кому-либо этот вопрос, поэтому (снятие эмбарго) предполагает автоматические шаги», — сказал Зариф в ходе виртуальной дискуссии в рамках «Средиземноморского диалога» в ответ на просьбу прокомментировать попытки США подтолкнуть Европу не снимать оружейное эмбарго, заканчивающееся осенью этого года.

По его словам, ни США, ни Европа не могут решать, будет ли снято эмбарго.

Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.

Согласно проекту, Совбез должен постановить, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, «все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов… оружия и связанных с ним материалов». Исключение, исходя из американского проекта, может быть в случае, если специальный комитет одобрит по крайней мере за 30 дней такую деятельность «в гуманитарных целях или для любых других задач, соответствующих целям этой резолюции».

Кроме того, документ предполагает введение запрета на поставки, продажу или передачу из Ирана оружия. Страны-члены ООН, согласно тексту, должны запрещать своим гражданам закупать оружие у Ирана. Авторы предлагают запретить государствам делиться с Ираном специалистами, знаниями, финансовыми ресурсами, которые могут быть использованы для создания и обслуживания вооружений. США также предлагают запретить Тегерану осуществлять такие действия в отношении третьих стран.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.