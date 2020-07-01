Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что онлайн-встреча президентов Ирана, Турции и России в рамках «астанинского формата» прошла конструктивно, и «мир в Сирии будет достигнут».

«Только что завершился очень конструктивный (виртуальный) саммит в рамках «астанинского процесса», организованный президентом (Ирана – ред.) Хасаном Роухани. Стороны договорились продолжать сотрудничество трех стран-гарантов с упором на снижение напряженности, политический процесс и оказание гуманитарной помощи. Мир в Сирии будет достигнут», — написал Зариф в своем Twitter-аккаунте.

Just concluded very constructive (virtual) summit of the Astana Process, hosted by Pres. @HassanRouhani. Parties agreed to continue coordination among the three guarantors, focusing on tension reduction, political process & humanitarian relief. Peace in Syria will be achieved. pic.twitter.com/tnO2uSxP7l — Javad Zarif (@JZarif) July 1, 2020

В среду лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани провели встречу в формате видеоконференции, на которой обсудили положение дел в Сирии. По итогам саммита президенты трех стран подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии, выразили неприятие незаконного захвата нефтяных доходов в стране, подтвердили решимость сотрудничать в интересах ликвидации террористов и договорились нарастить координацию по решению сирийского конфликта. Также стороны призвали международное сообщество увеличить оказываемую помощь всем сирийцам без дискриминации.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Соединенные Штаты иногда контактируют с Россией по вопросу урегулирования в Сирии, но не считают эффективным «астанинский формат».

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как «астанинский формат» (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.