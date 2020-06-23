Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф уличил госсекретаря США Майка Помпео в попытке ввести общественность в заблуждение словами о российских и китайских самолетах на дежурстве у Тегерана.

Ранее американский дипломат написал в Twitter, что США не допустят отмену оружейного эмбарго против Ирана, поскольку это даст Тегерану возможность покупать в том числе российское и китайское вооружение, вследствие чего «Европа и Азия могут оказаться под прицелом Ирана».

«Госсекретарь Помпео настолько отчаянно пытается ввести мир в заблуждение, что утверждает – с приходом октября Иран приобретет истребители», — написал Зариф в Twitter.

Однако министр обратил внимание на другой момент публикации Помпео: госсекретарь США снабдил пост картой, на которой показано, до каких стран смогут долететь китайский J-10 и российский Су-30СМ из Ирана. На схеме видно, что самолет Су-30 может действовать от Германии на северо-западе до Шри-Ланки на юго-востоке от Ирана.

«После этого (покупки самолетов Иран — ред.) отправит их на предельную дальность полета. Возможно, он (Помпео — ред.) может ответить, как они тогда вернутся в Иран, израсходовав все топливо», — добавил Зариф, сопроводив публикацию тегом «бесстыдный».

Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий. При этом российский министр подчеркивал, что объективных оснований ставить вопрос об оружейном эмбарго в отношении Ирана нет. Он напомнил, что «разрешительный порядок поставок» в Иран военной техники носил временный характер — это было сделано для запуска достигнутых в 2015 году договоренностей, что сегодня уже неактуально. Как подчеркнул Лавров, применение ограничений на поставки вооружений Ирану после 18 октября 2020 года «никогда не предполагалось, и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это понимание».