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Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в миланской больнице, рассказал изданию «Спорт-Экспресс» о «странностях» болезни.

По словам Кудинова у него на протяжении десяти дней держалась высокая температура и "звериный" кашель. Когда тест на коронавирус дал положительный результат, журналиста сразу перевели в инфекционное отделение, где он провел 12 дней. Как отметил Кудинов, в момент перевода "будто кто-то нажал на какую-то кнопку" и ему стало гораздо лучше. Врачи объяснили россиянину, что это одна из особенностей коронавируса — у болезни есть переломные дни, когда ситуация может резко улучшиться или ухудшиться.

Журналист также рассказал, что ему прописали несколько препаратов — дарунавир и ритонавир, эффективных против ВИЧ; плаквенил, используемый для борьбы с малярией, и еще одно лекарство, о предназначении которого он не знает.

За 14 дней лечения в клинике Кудинову сделали три рентгеновских снимка, у него также пять раз брали анализ крови. Третий снимок и заключительный тест крови показали положительную динамику, после чего его выписали из больницы.

Эпидемия коронавируса, вызвавшая болезнь COVID-19, охватила 185 стран. По данным ВОЗ, всего в мире зарегистрировано свыше 1,85 миллиона заболевших, свыше 117 тысяч из них умерли. На первом месте по числу жертв — США, за ними следуют Италия, Испания и Франция.

Общее число случаев заражения коронавирусом за все время эпидемии в Италии, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 165 тысяч, за сутки прирост составил 2,6 тысячи.

Такой низкий прирост не фиксировался месяц, это лучший показатель с 13 марта.

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