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Студент нижегородского кампуса Высшей школы экономики, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, вернулся в Нижний Новгород с учебы из Австрии, сообщается на сайте вуза.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал на своей странице в Instagram, что в регионе выявлен третий случай заражения коронавирусом, заболевший — студент ВШЭ, гражданин Ирака.

«Студент магистерской программы факультета менеджмента находился в Австрии в университете Кеплера в городе Линц с 9 января 2020 года. После введения карантина в странах ЕС он 15 марта вернулся на территорию России. Вуз заблаговременно предоставил данные в Роспотребнадзор обо всех студентах, возвращающихся из зарубежных поездок. Сотрудники Роспотребнадзора встретили студента на вокзале и, согласно действующим правилам, поместили на карантин в больницу №9 Нижнего Новгорода в обсервационную палату», — говорится в сообщении.

На следующий день, 16 марта, у студента поднялась температура и его перевели в инфекционную больницу №2 Нижнего Новгорода. Анализ показал наличие коронавируса.

«В настоящее время студент находится в изоляции под наблюдением врачей. Студент в город не выходил, в кампусе и общежитии после возвращения из Австрии не был, ни с кем не контактировал», — подчеркивается в сообщении.

Губернатор Нижегородской области 14 марта подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности для снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции. 17 марта Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, согласно которым на территории Нижегородской области временно приостанавливается проведение любых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, с участием граждан в зданиях, строениях, сооружениях. Также на территории региона до особого распоряжения приостанавливается деятельность учреждений культуры (музеев, театров, библиотек), государственных и муниципальных спортивных учреждений (ФОКов, бассейнов, спортивных залов), отменяются все спортивные соревнования и физкультурные мероприятия.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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