Врач онкоцентра имени Блохина, у который был обнаружен коронавирус, выздоровела. Ее выписали из больницы, сообщили в пресс-службе центра в пятницу, 10 апреля.

Женщина перенесла заболевание в легкой форме, дыхательной недостаточности у нее не было, передает «РИА Новости».

Ни у кого из пациентов онкоцентра, контактировавших с заболевшей сотрудницей, коронавирус не выявлен. Финальные тесты у всех шестерых отрицательные. Тем из них, кому показано лечение, продолжат курс, остальные выписаны под наблюдение врачей по месту жительства.

В отделение возобновлена госпитализация.

Ранее пациенты несколько раз сдавали тесты на коронавирус.

2 апреля центр приостановил госпитализацию в отделение химиотерапии после обнаружения коронавируса у медика. Лечение контактировавших с заболевшей пациентов приостановили до получения результата тестов. Все сотрудники отделения химиотерапии были отправлены на карантин, пишет «Газета.ру».

По официальным данным на 10 апреля, в России более 11,9 тыс. заболевших коронавирусом, 94 человека умерли.

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