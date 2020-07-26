Немецкие изучили причины вспышки COVID-19 на мясокомбинате в Tönnies в округе Гютерсло и пришли к выводу, что передача коронавируса нового типа на предприятии происходила на расстоянии более восьми метров.

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По данным местных СМИ, заразились более 1 500 работников предприятия. Всего было выявлено более 2 000 случаев заражения COVID-19, связанных со вспышкой.

— Результаты нашего исследования показывают, что низкая температура, слабый приток свежего воздуха и постоянная циркуляция воздуха через систему кондиционирования способствовали передаче вируса на большие расстояния, — резюмировал профессор Адам Грюндхофф.

Ранее считалось, что социальная дистанция в полтора метров убережет людей от заражения.

По словам ученых, теперь возникает важный вопрос о том, какие условия позволяют коронавирусу распространяться на еще большие расстояния в других сферах деятельности.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.

Как сообщалось ранее, международная группа ученых выяснила, почему при COVID-19 пропадает обоняние.