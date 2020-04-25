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Анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий скончался в Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге. Эту информацию подтвердили представители СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница».

У врача был диагностирован коронавирус. Белошицкий заразился им при исполнении служебного долга, отметили представители медицинского учреждения.

Болезнь протекала в тяжелой форме. Анестезиолога подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось.

Сергей Белошицкий проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет.

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