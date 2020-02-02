Гражданин КНР, находящийся в одной из больниц Забайкалья с коронавирусом, узнал о своем диагнозе из СМИ. Об этом китаец рассказал на видео, которое он записал из медучреждения.

Мужчина утверждает, что врачи больницы изолировали его, но при этом якобы не сообщили причину. Сам он, по его признанию, не знал об опасности заражения.

«Если я действительно заражен, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребенка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться», — цитирует его РЕН ТВ.

Накануне, 1 февраля, сообщалось, что пациент идет на поправку, сейчас его беспокоит только кашель. Известно, что мужчина контактировал с супругой и дочерью, у последней наблюдается температура, обе изолированы в отдельном боксе. Несмотря на то что результаты анализов не подтвердили наличие у них коронавируса, врачи решили взять анализы повторно.

При этом известно, что и первые анализы самого пациента дали отрицательный результат, коронавирус подтвердился только после повторных анализов.

После видеообращения гражданина КНР Минздрав поручил проверить больницу, в которой он находится. Замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале отметил, что каждый пациент имеет право знать полную информацию о своем здоровье, результатах обследования и ходе лечения.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Предположительно источником заболевания стало мясо змей, которое продавалось на местном рынке. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 13 тыс. случаев заражения, 304 человека скончались, пишет «Газета.ру».

В России по-прежнему выявлено только два случая заражения: в Тюменской области и Забайкалье. Первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа, могут наблюдаться головные боли и тошнота, а на поздних этапах появляются повышенная температура и кашель. Минздрав РФ выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.

Гражданам РФ рекомендовано воздержаться от посещения Китая, россиян будут эвакуировать из КНР с привлечением самолетов ВКС и через автомобильные пункты пропуска в Приморье. Власти КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.