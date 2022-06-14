Все мы – пользователи сети интернет – хоть раз встречали мотивирующую информацию о «заработке в интернете без вложений», о том, «как увеличить свой доход, не выходя из дома», «бизнес для мамочек в декрете» и прочее. Большинство из нас к такой информации относятся скептически – мы с детства приучены, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И все-таки, реально ли заработать в интернете? В первую очередь, положительный ответ на этот вопрос могут дать в компании Karuna, отзывы сотрудников которой тому яркое подтверждение

Большинство из тех, кто относиться к этому скептически, просто выбирают стабильность. Действительно, работая в интернете ты подвержен некоторым рискам. Например, ты не можешь быть уверен в гарантированном и стабильном заработке, ведь работа «без начальника» требует от человека высокой самоорганизации, умения планировать и брать на себя ответственность. К сожалению, не все на это способны. Это не плохо и не хорошо, просто стоит принимать как данность, что кто-то способен работать без начальника, а кому-то комфортнее работать от звонка до звонка.

Те же, кто все-таки выбирает работу в интернете, берет на себя ответственность и все риски, вполне способны зарабатывать не миллионы, конечно, но вполне реальные деньги. При этом, конечно, нужно помнить, что изначально суммы заработанных вами денег будут малы. Кроме того, работа в интернете, так же как и традиционные виды заработка, может быть утомительна, ведь она требует (в случае варианта «без вложений») затраты времени, в первую очередь. Не стоит рассчитывать, что начав свою деятельность в интернете, деньги огромным потоком будут поступать к вам на счет. Для этого, как и в любом другом виде деятельности требуется приложить усилия, порой не малые, чтобы начать зарабатывать неплохие деньги. Работа в интернете, как и традиционные виды заработка, требуют определенной квалификации. Для этого нужно осваивать новую информацию, постоянно учиться чему-то новому, только тогда, с течением времени и при определенных усилиях ваш заработок станет постоянным и стабильным, и будет зависеть только от ваших усилий. Если вас это не пугает, тогда, как говориться, вперед!

Как побороть сомнения и решиться.

У каждого, кто решился работать в интернете, были свои причины этим заняться: кто-то долго не мог найти подходящую работу; кому-то не позволяют физические возможности заниматься чем-то еще; кто-то выбрал для себя этот путь, пытаясь совместить работу с учебой; другие – осознанно выбирают этот путь. Причины могут быть самыми разными, результат так же может быть разным. Те, у кого все (может и не сразу) получается, будут говорить, что это возможно и вполне реально. Другие – что все это ложь. В любом случае, опыт у каждого свой и проверить, реально ли это, можно только попробовав.

Как начать?

Сейчас абсолютно нет никаких проблем у тех, кто интересуется работой в интернете. Многие опытные пользователи выкладывают огромное количество информации с пошаговой инструкцией для новичков, со всеми ссылками и подробным объяснением. Новичку остается лишь набрать в поисковике интересующий вид заработка и начать свою деятельность.

Подработка или работа?

Многие из тех, кто интересуется заработками в интернете, не рассматривают такую работу как постоянную, относятся к этому как к подработке. Что ж, такой вариант также вполне допустим, особенно на начальных этапах работы. Подработка в интернете может быть самой разнообразной. Это и переводы, написание текстов, создание или редактирование сайта, размещение отзывов и комментариев, администратирование интернет — магазинов, обзвон потенциальных клиентов. Каждый выбирает то, что ближе именно ему, то с чем более всего он способен справиться. Особых условий для этого не требуется, достаточно иметь выход в интернет, ПК, наличеие свободного времени и желание.