Россияне вновь поучаствовали в опросе Аналитической службы Рамблера. Им было предложено озвучить любимую температуру февраля месяца.
Были получены следующие данные:
40% опрошенных любят, когда в феврале температура достигает 10 градусов ниже нуля, но не более того.
22% респондентов за отметку 5 градусов ниже нуля.
15% проголосовавших отличились тем, что выбрали плюсовую температуру — 5 градусов выше нуля.
13% россиян, как выяснилось позже, любят мороз. Это подтвердилось их ответом «до 20 градусов ниже нуля».
5% опрошенных оказались самыми закаленными людьми, ведь их не напугаешь даже тридцатиградусным морозом. Напротив, таких морозов они и ждут.
А 5% выбрали ответ «не ниже нуля».
Всего в опросе приняли участие 14118 человек.
В выходные, 15-16 февраля, жителей Москвы ожидает умеренная погода, температура воздуха днем опустится до 0°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
Отмечается, что в ночь на субботу и воскресенье пройдет небольшой снег. В дневные часы ожидаются небольшие осадки.
Температура воздуха опустится 0°C, ночью — до -1-3°C. Ветер будет юго-западным.
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