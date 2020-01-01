Запрет на выгул без поводка и намордника собак, внесенных в перечень потенциально опасных, вступил в силу в России в среду, 1 января.

Речь идет о п. 6 ст. 13 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными» от 27 декабря 2018 года. Документ запрещает выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка независимо от места выгула.

Исключение составляют лишь случаи, когда такие собаки находятся на огороженной территории, которая принадлежит их хозяину. При этом на входе на территорию должна быть предупреждающая надпись.

Перечень потенциально опасных пород собак был утвержден в июле 2019 года. В список вошли 12 пород, при этом изначально в МВД предлагали внести 69 пород.

Также с 1 января вступает в силу постановление правительства о новом порядке госнадзора в сфере обращения с животными.

В октябре 2019 года в Госдуме предложили штрафовать за брошенных на улице животных, а в ноябре правительство утвердило правила по содержанию животных в приютах.