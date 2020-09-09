Доктор медицинских наук Симон Сацкеплишвили назвал самые распространенные мифы об инфаркте. Так, по его словам, боль в грудине вовсе не является признаком инфаркта, это заблуждение.

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— Это миф, но многие думают, что главный признак инфаркта – режущая, давящая, жгучая боль в области сердца. Есть много масок инфаркта миокарда, которые проявляются болью в руке, челюсти, в лопатке, либо безболевые формы инфаркта, — отметил кардиолог на YouTube-канале.

Женщины вообще часто переносят инфаркты, не жалуясь на боль, отметил кардиолог. Во-вторых, между обширностью инфаркта и выраженностью болевого синдрома нет прямой связи. Третий миф – запрет на секс после инфаркта.

— Если мужчина без стенокардии относительно легко без одышки может подняться на третий этаж, то эта та же доза физической нагрузки, что и при половой активности. Значит он может безопасно жить интимной жизнью, — подчеркнул медик.

Считается, что если человек не будет курить, он избежит инфаркта, но это не так. Конечно, это распространенный фактор риска, но существует ряд других факторов: сахарный диабет, высокий холестерин, высокое давление.

В-пятых, многие считают, что инфаркта у молодых людей не бывает. Но сейчас это заболевание молодеет, а кроме того, если есть наследственные риски, нарушение обмена холестерина (тоже может быть связано с генетикой), то инфаркт может случиться и в раннем возрасте.

Ранее эксперты назвали спиртной напиток, чаще других приводящий к инфарктам. Это коктейль из алкоголя и энергетика. Их сочетание вызывает серьёзные проблемы — например, тахикардию и аритмию.