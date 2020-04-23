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В Санкт-Петербурге продлили запрет на посещение храмов прихожанами из-за угрозы распространения коронавируса до 28 апреля. Об этом сообщил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, чье обращение опубликовано на сайте митрополии.

«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мною принято решение о продлении срока служения в храмах без прихожан до 28 апреля — праздника Радоницы», — говорится в сообщении.

При этом священнослужители, церковные работники и волонтеры продолжают свою деятельность в храмах.

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