СПОРТ

Заплыв на южном полюсе: чудо стойкости ради экологии

19:44 27/01/2020

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Британский пловец Льюис Пью совершил экстремальный заплыв в Антарктиде. Спортсмен проплыл по реке, образовавшейся из-за таяния ледников. 50-летний Пью преодолел около километра за 10 минут и 17 секунд. Во время заплыва температура окружающего воздуха достигала отметки -20°С. Британец впервые совершил заплыв без гидрокостюма в плавках, шапочке и очках. Часть дистанции пловец-экстремал проплыл в ледяных туннелях. Своим заплывом Льюис Пью решил привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Свой заплыв подо льдами Антарктиды в студии телеканала «МИР 24» прокомментировал пловец-экстремал из Великобритании Льюис Пью.

— Как вам пришла в голову идея окунуться в воду в Антарктиде без гидрокостюма?

Льюис Пью: Я совершил заплыв в Антарктиде, потому что ученые обнаружили на поверхности ледника 65 тысяч надледниковых озер из талой воды. Антарктика тает. Я хотел наглядно показать это всему миру. Я плыл в плавках без гидрокостюма, не потому что хотел этим бравировать, а потому что решил показать пример смелости политикам, от которых я тоже жду смелых решений.

— Была ли какая-то особая подготовка, сколько времени она заняла?

Льюис Пью: Я совершаю заплывы на длинные дистанции 30 лет, я плавал в Арктике и Антарктике. Возможно, это был самый тяжелый заплыв в моей жизни и точно самый опасный. Я тренировался в Северной Шотландии при температуре 4 градуса Цельсия. Затем я прибыл в Антарктиду, где пробыл 8 дней. Я погружался в воду ледниковых озер и постепенно увеличивал время – четыре минуты, шесть, десять. К концу тренировки я чувствовал себя готовым к большому заплыву.

Полную версию интервью смотрите в видеоролике.



