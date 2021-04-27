Любое дробильное оборудование не вечно. Рано или поздно оно может отказать, поскольку износ его значителен. В этом случае требуется подумать о его восстановлении любыми доступными способами.

Дробилка марки СМД 110 является ремонтопригодным агрегатом. При поломке любого ее компонента или детали всегда можно быстро найти замену, не занимаясь приобретением нового механизма.

Каталог компании Индустрия развития содержит все необходимое для ремонта дробилки. В том числе, представлены дробящие плиты, соответствующие актуальным нормативам, отличающиеся очень высоким качеством изготовления. Компания является производителем этого оборудования, всегда готова предоставить необходимые запчасти смд 110 для ремонта. В изготовлении продукции компании применяются современные инновационные технологии, проверенные практикой методы.

Специфика щековой дробилки СМД 110

Агрегат очень прочен и практичен. Его конструктивное исполнение, надежность и эффективность позволяют выполнять дробление материала высокой прочности. Механизм имеет универсальное применение. Он применяется для дробления твердых материалов. Это устройство применяют, что раздробить мрамор, руду, базальт и прочие породы, обладающие повышенным показателем абразивности.

Эта модификация дробилки легко справляется с известняками и песчаниками, с другими аналогичными породами, крепость сжатия которых может составлять до 2 500 кг/см2.

Использовать дробилку можно в работе с средней и крупной фракцией материала.

Дробление происходит при сжатии исходного сырья между щеками. В этом случае наибольшая нагрузка приходится на плиты агрегата. Они подвержены сильному износу и нуждаются с течением времени в замене. Кроме того, в каталоге компании представлены другие комплектующие для дробилки данной марки.

Компания реализует запасные части для дробилки по лучшим ценам, поскольку является производителем этого оборудования. В стоимость запасных частей не входят надбавки. При приобретении необходимых деталей в компании можно существенно сэкономить. Доставка агрегата происходит в любую точку страны и в ближнее зарубежье.