Строительство Русского цирка в Китае, который называли самым большим в мире, приостановлено по просьбе основного инвестора проекта. Об этом сообщил в интервью RNS куратор проекта, гендиректор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

«К сожалению, пока строительство этого цирка приостановилось. Я встречался с руководством этой китайской провинции, они к нам приезжали и оповестили, что у основного инвестора появились какие-то проблемы со здоровьем», — сообщил Запашный.

По его словам, китайские партнеры его заверили, что контролируют эту ситуацию.

В данный момент на строительной площадке вырыт котлован, строители начали бетонировать фундамент здания.

В 2016 году Запашный сообщал RNS, что Большой Московский цирк на проспекте Вернадского станет партнером строительства крупнейшего стационарного цирка в мире.

«Мы уже подписали рамочное соглашение о том, что в городе Чжанцзяцзе будет построен самый большой стационарный цирк в мире — на 10 тыс. мест», — говорил Запашный.

По его словам, соглашение тогда было подписано с компанией Zhangjiajie Dacheng Shanshui Hotel (Чжанцзяцзе, провинция Хунань). Первоначальные вложения китайского инвестора должны были составить 100 млн юаней (около $14,5 млн).

«Проект будет реализован в русском стиле: центральный вход будет похож на образ храма Василия Блаженного, с куполами, с использованием триколора, потому что русский, советский цирк пользуется огромной популярностью в Китае», — пояснял Запашный.

Сообщалось, что площадь цирка составит 43 тыс. кв. м. Рядом будут построены несколько отелей. Стоимость проекта оценивалась в 800 млн юаней. Еще 1,2 млрд юаней, как сообщала China Daily, Zhangjiajie Dacheng Shanshui Hotel намерена вложить в создание развлекательного парка в русском стиле.

В Чжанцзяцзе находится национальный парк, ставший прообразом ландшафта планеты Пандора в фильме «Аватар». После выхода фильма количество туристов в Чжанцзяцзе резко выросло.

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