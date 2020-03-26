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Дрессировщик Эдгард Запашный отметил, что народный артист России Юрий Кукес был очень интересным человеком и «достойным представителем своей династии». Об этом он заявил РЕН ТВ.

«Рамблер» писал, что народный артист России Юрий Кукес скончался 25 марта после тяжелой болезни.

Эдгард Запашный отметил, что Кукес был «очень интересным и компанейским человеком», с которым они работали по многим вопросам.

«Он никогда не уходил с циркового поля, был великолепный иллюзионист, достойный представитель своей династии. Всегда оставался человеком, который поддерживал людей», — рассказал Запашный.

По словам дрессировщика, в московском цирке собирались открыть звезду к юбилею Кукеса, однако не успели это сделать.

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