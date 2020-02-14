Футболка любимого человека, надетая на подушку, поможет заснуть лучше, чем подсчет овец. Запах романтического партнера делает сон более эффективным, даже если практически не ощущается. Об этом говорит исследование, которое должно быть опубликовано в Psychological Science, сообщает сайт журнала.

«Все больше доказательств говорят о том, что близкие отношения обязательны для нашего здоровья. Но гораздо меньше мы знаем о роли запахов в отношениях и процессах социальной поддержки. Это исследование дает дополнительные доказательство того, что запах романтического партнера делает сон более эффективным», — сообщила Франсес Чен (Frances Chen) из Университета Британской Колумбии, соавтор исследования.

Ранее уде было известно, что романтические отношения и близкий физический контакт могут быть полезны для физического и психического здоровья, включая улучшение сна. Также исследования демонстрировали сильное воздействие запахов на головной мозг. Но к настоящему времени не было четко показана связь между этими явлениями.

Участниками эксперимента стали пары, которые находились в отношениях не менее трех месяцев. В исследовании ученые попросили одного из романтических партнеров носить простую хлопчатобумажную футболку сутки. В течение этого времени «носители» футболок должны избегать действий, которые приводят к появлению сильных запахов, например, тяжелых упражнений или употребления острой пищи. Им нельзя было пользоваться парфюмерией и дезодорантами. После этого футболку герметически закрывали и замораживали.

Далее второму партнеру давали две одинаковых футболки: одну от любимого человека, вторую – чистую или после ношения незнакомым. Когда участники исследования использовали в качестве наволочки для подушки футболку своего партнера, они спали более чем на девять минут дольше в течение ночи. Это дает более часа дополнительного сна в неделю без более длительного пребывания в постели. Сон становился более эффективным.

Чтобы оценить эффективность сна, ученые использовали специальные датчики. Участники исследования сообщали о своем восприятии сна каждое утро. Те, кто спал на футболке партнера, сообщали о большей удовлетворенности сном.

Ученые отметили, что эффективность такого метода улучшения сна сопоставила с эффективностью приема добавок с мелатонином. Авторы исследования считают, что такая стратегия может помочь лучше спать людям, которые вынуждены путешествовать отдельно.