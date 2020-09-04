Новые санкции в отношении России не достигнут своей цели, считает издание Die Welt, чей материал публикует ИноСМИ.

Издание отмечает, что российский бюджет «до отказа заполнен деньгами» — это значит, что Западу не удастся «поставить Россию на колени» с помощью новых ограничительных мер.

Объем валютных резервов России недавно установил новый рекорд, достигнув 600 миллиардов долларов, даже при достаточно низких ценах на нефть. В отличие от предыдущих кризисов, экономика России стала существенно стабильнее, и признаков паники нет.

Die Welt пишет, что даже на фоне обострения геополитической обстановки в последние дни рубль сумел сохранить устойчивость — на валютных рынках рубль за последние два дня потерял около 2% своей стоимости по отношению к доллару, что для валюты развивающейся страны является неплохим показателем. Биржевые индексы снизились на 4%.

«Устойчивость России в решающей степени является результатом экономической политики Путина. За минувшие два десятилетия он продемонстрировал, что имеет ряд очень важных принципов и убеждений в экономической сфере», — цитируют статью «ИноСМИ».

Одним из принципов является отказ от больших долгов и наращивание финансовых резервов. Кроме того, Путин сделал выбор в пользу отказа от доллара и наращивания запасов золота. Благодаря росту цен на золото национальные резервы России в начале августа достигли исторического рекорда в 600 млрд долларов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Евросоюз пригрозил России санкциями из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который, согласно заявлению властей ФРГ, был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».