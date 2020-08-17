Западная коалиция во главе с США не наносила удар по позициям сирийской армии, заявили в командовании.

Ранее Минобороны Арабской Республики сообщило, что американские ВВС атаковали сирийских военных после отказа пропустить коалиционный патруль в неподконтрольную им зону, в результате чего один человек погиб, двое получили ранения.

По данным командования, в понедельник около 09:20 мск военнослужащие коалиции совместно с бойцами «Сирийских демократических сил» проводили «обычное патрулирование» в рамках борьбы с группировкой «Исламское государство»* (ИГ*). В районе населенного пункта Тал аль-Захаб они подъехали к контрольно-пропускному пункту, занятому «силами, поддерживающими сирийский режим».

«После получения разрешения на безопасный проход от сил, поддерживающих режим, патруль попал под огонь со стороны лиц, находившихся рядом с КПП. В целях самообороны военные коалиции открыли ответный огонь», — говорится в заявлении.

Никто из солдат коалиции не пострадал, патруль вернулся на базу, инцидент расследуется, добавляется в релизе.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.