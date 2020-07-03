Организация объединенных наций (ООН) планирует сформировать новый мировой порядок. Об этом режиссер Никита Михалков заявил в эфире своего шоу «Бесогон».

26 июня, как сообщал «Рамблер», Михалков опубликовал новый эпизод «Бесогона». В ходе него он заявил, что политики используют пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в своих целях, а Организация объединенных наций (ООН) планирует сформировать новый мировой порядок и это связано с протестами, которые в настоящее время происходят в США.

Режиссер назвал американского бизнесмена Билла Гейтса мафиози, обвинив в том, что тот руководствуется принципом мафии — сам создает проблему, после чего предлагает решить ее. По словам Михалкова, Гейтс собирает деньги на создание вакцины от коронавирусной инфекции и в то же время грозит тем, что уже на подходе новая вспышка заболеваемости ею.

В мае Михалков заявил, что Гейтс хочет чипировать всех людей и устроить апокалипсис с целью сокращения населения Земли, потому что то потребляет слишком много еды, кислорода и тому подобного.