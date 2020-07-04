Объем валовых заимствований в 2020-м году вырастет до 5 трлн рублей. Это значит, что из двух способов покрыть дефицит российского бюджета — «распечатать» ФНБ или увеличить госдолг страны за счет эмиссии ОФЗ — правительство выбрало последний. Как такое решение повлияет на состояние российской экономики и что может из-за этого случиться с курсом рубля — в материале «Газеты.Ru».

Министерство финансов России намерено нарастить валовый объем заимствований в этом году до 5 трлн рублей, заявил замминистра финансов России Владимир Колычев. Во многом это связано с тем, что расходы федерального бюджета в этом году превысят 23 трлн рублей: еще до пандемического кризиса предполагалось, что эта сумма составит 19,7 трлн рублей.

«Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него», — сказал Колычев (цитата по РБК). Он уточнил, что это равнозначно увеличению объема заимствований до 5 трлн руб.

Закон о бюджете, принятый до введения ограничений из-за коронавируса, предполагал, что валовое размещение ОФЗ в этом году составит 2,32 трлн рублей (ОФЗ — это облигации федерального займа, через которые Минфин привлекает долговые средства). При этом чистое размещение с учетом погашения уже выпущенных бумаг должно было составить 1,74 трлн.

Фактически чистый объем привлеченных средств был выбран еще в первом квартале, когда Минфин разместил ОФЗ на 1,7 трлн рублей. В третьем квартале, по нынешнему плану, ведомство привлечет еще 1 трлн рублей. Это значит, что в последнем квартале года Минфин хочет привлечь на рынке заимствований гораздо большую сумму, чем в третьем квартале: 2,3 трлн рублей. Получается, что за четвертый квартал Минфин намерен нарастить госдолг России более чем на половину стоимости антикризисного пакета для поддержки экономики, который, по словам Владимира Колычева, составляет около 4 трлн рублей.

Добрый день, мне нужен кредит

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в целом положительно оценили идею Минфина частично ликвидировать бюджетный дефицит за счет наращивания госдолга. Дело в том, что суммарный госдолг России не так высок, как во многих других странах. По подсчетам «Газеты.Ru», основанных на данных Минфина, ЦБ и Росстата, к началу июня сумма внешнего и внутреннего долга страны составила 13,6 трлн рублей (10 трлн внутреннего долга плюс $50,9 млрд внешнего).

Это относительно незначительная часть ВВП страны: в прошлом году ВВП России составил 110 трлн рублей в текущих ценах. Принимая в расчет, что по прогнозу ЦБ в этом году ВВП России упадет на 4,6%, этот показатель снизится примерно до 104,9 трлн. Это значит, что текущий госдолг России составляет 12,9% от ВВП.

«Отношение суверенного долга к ВВП у России одно из лучших в мире. Плюс российское правительство является собственником почти всех ключевых экспортных активов — «Газпром», «Роснефть» и так далее», — согласился руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Поэтому наращивание госдолга не приведет к серьезному давлению на экономику в ситуации, когда дофинансировать бюджет необходимо, а иных источников в принципе нет.

«Инструментарий не так уж и велик: в противном случае придется повышать доходную часть бюджета, что в ситуации падения внешнеторговой деятельности и крушения цен на энергоносители не представляется возможным — выпадающие нефтегазовые доходы даже с учетом средств поддержки из ФНБ превысят 700 млрд рублей, а расширение налоговой нагрузки на граждан в ситуации напряжения рынка труда сейчас неприемлемо с социальной точки зрения», — пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в комментарии «Газете.Ru».

О том, что альтернативы повышению госдолга в этой ситуации существуют в принципе «Газете.Ru» рассказал и аналитик управления торговых операций ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. При этом эксперт добавил, что российское правительство вряд ли пойдет на них. Ведь с момента применения подобных мер правительством Евгения Примакова в 1998-1999 годах, об аналогичных вариантах правительство страны с тех пор предпочитает даже не упоминать.

«Существуют ресурсы перераспределения налогово-бюджетных потоков в пользу производящих отраслей, к примеру, за счет введения госмонополии на производство и продажу алкогольной продукции. Депутаты Госдумы из «Справедливой России» в середине 2010–х оценивали эффект от «монополии на спирт» в 3 трлн рублей», — объясняет Александр Осин.

Привлекательные ставки

В целом инициатива Минфина России может оказаться вполне успешной, рассказали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. По словам Александра Разуваева из ИАЦ «Альпари», в мире не так много экономик с положительными ставками. В качестве примера он привел США и Японию, где ставки по государственным долговым облигациям близки к нулю, и Европу, где они вообще отрицательные.

Но чтобы привлечь инвесторов, готовых купить российские ОФЗ на такую большую сумму, Минфину придется повышать процентные ставки. И это в условиях, когда ЦБ постепенно снижает ключевую ставку в стране: сейчас она составляет 4,5%.

«Доходность будет превышать ключевую ставку Банка России. Сейчас она 4,5%, на конец года по моей оценке она составит 4%», — рассказал Александр Разуваев.

С этим мнением согласен и Михаил Зельцер из «БКС Брокер». «Сумма в 2,3 трлн руб. действительно значима как с позиции глубины рынка — необходимо предложить участникам интересные условия, чтобы найти спрос на такой объем — так и с точки зрения будущих расходов по обслуживанию долга: сейчас на погашение одних процентов выделяется порядка 800 млрд рублей», — разъяснил аналитик.

Михаил Зельцер в комментарии «Газете.Ru» уточнил, что для того чтобы реализовать такой объем облигаций и заинтересовать инвесторов, Минфину придется предложить довольно солидную премию. По оценкам аналитика, чтобы распродать все предложенные долговые бумаги, эта премия должна составить порядка 0,5 п.п. к текущим индикативным уровням доходностей.

Что это значит для рубля

В теории привлекательные процентные ставки по вновь выпущенным российским облигациям должны укрепить курс рубля. Ведь для того, чтобы их купить, иностранным инвесторам придется продавать валюту и покупать рубли.

А значит, при сохранении спроса на иностранную валюту, в том числе и доллар, объем предложения по продаже валюты вырастет, а спрос на рубль пойдет в гору.

«Да, это возможный, базовый сценарий. Для примера глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС на днях сообщил, что доверяет «одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу», он называет на конец года 60-62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус шестидесяти к доллару», — подтвердил Александр Осин из «Фридом Финанс».

Впрочем, есть и вполне объективные причины, которые могут помешать Минфину комфортно занять необходимые средства, предложив ОФЗ по привлекательным ставкам. Александр Разуваев из ИАЦ «Альпари» предположил, что ближе к президентским выборам в США, намеченным на 3 ноября этого года, риторика в отношении Москвы со стороны Вашингтона может в очередной раз ужесточиться. А это может привести к введению новых санкций. На этот раз — против российского госдолга (тех самых ОФЗ). И такие угрозы звучат уже достаточно давно.

Реализацию такого сценария предположил и Михаил Зельцер из «БКС Брокер», уточнив, что рыночный шок в этом смысле будет достаточно кратковременным, хоть и повлияет на курс отечественной валюты. «По нашим оценкам, санкционное давление может носить болезненный, но скоротечный характер, а текущее ослабление рубля, даже в случае внешнего напряжения, способно затормозиться уже вблизи 72,5 руб. за доллар США», — подчеркнул эксперт в комментарии «Газете.Ru».