Жительница Астраханской области Галина Морозова, закатавшая в бетон собственного 12-летнего подростка, четыре месяца изображала горе, пытаясь запутать следствие. Подробности поиска школьника раскрыл телеканал НТВ.

В марте женщина в образе убитой горем матери заявила о пропаже ребенка, сообщив, что не вернулся из школы. Все это время полицейские и волонтеры ежедневно отрабатывали разные версии и свидетельские показания, надеясь найти мальчика живым.

Пока шли поиски, 56-летняя россиянка продолжала делать карьеру в политике и писала полные драматизма посты в соцсетях. В них она размышляла о судьбе сына, который якобы связался с дурной компанией и бродяжничал, и жаловалась на здоровье.

Телеканал отмечает, что когда было найдено тело, Морозова проявила удивительное хладнокровие и спокойно отвечала на вопросы следователя.

Напомним, в день трагедии подросток не ночевал дома и вернулся рано утром, из-за чего произошла ссора с матерью. Она ударила его гантелей. Мальчик погиб, а его тело спрятали под полом дома в доме его старшего брата, предварительно забетонировав.

Позже Галина Морозова созналась в содеянном, суд арестовал ее на два месяца. СМИ утверждают, что ранее она была членом городского отделения «Справедливой России» и вела активную общественную деятельность.