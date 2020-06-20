Ранее СК сообщил об убийстве жительницей Астрахани своего 12-летнего сына. Он пришел из школы только спустя день, чем вызвал гнев матери, которая ударила его гантелей. Тот погиб, а тело ребенка спрятали под полом дома, предварительно забетонировав. СМИ утверждают, что задержана Галина Морозова – ранее она была членом городского отделения «Справедливой России», и вела активную общественную деятельность.

Председатель совета астраханского отделения партии Олег Шеин рассказал в интервью «Говорит Москва», что женщина долгое время находилась в состоянии стресса. Он связывался с Морозовой после того, как она заявила о пропаже сына. «У человека что-то творилось с головой довольно долго», — отметил Шеин.

Политик утверждает, что Морозова не была вспыльчивой, но год назад она выступила с идее выдвижения на губернаторских выборах в Астраханской области. В партии ее не поняли, после чего она покинула ряды «Справедливой России». Шеин уверяет, что у Морозовой «что-то» накапливалось, какие-то стресс и переживания. Отказ однопартийцев помочь в выдвижении стал неким катализатором, спусковым крючком, считает Шеин.

«Мы восприняли ситуацию как то, что у Галины Владимировны происходит очень серьёзный нервный срыв и нервный стресс, потому что без какой-то серьёзной мотивации она бросилась с резкой критикой в отношении меня, наших товарищей», — отметил Шеин.

Кстати, после отказа однопартийцев поддержать ее, Морозова выступила на выборах губернатора в 2019 году в качестве самовыдвиженца, но не сумела преодолеть муниципальный фильтр.