Суд признал виновной Марию Пленкину, которая заперла свою трехлетнюю дочь в квартире без еды и воды на несколько дней, и назначил ей 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом пишет портал «Город Киров» 17 января.

Гособвинение требовало для Пленкиной 13 лет и трех месяцев заключения со штрафом в размере 7 тыс. рублей и ограничением свободы на полтора года.

«Пленкина понимала, что преступление носит жестокий характер, поскольку вода перекрыта, а питания в квартире не было. Девочка умирала медленно. <…> Пленкина искала в сети Интернет работу, ходила по барам и ночным клубам. Свою мать Пленкина вводила в заблуждение», — приводит портал слова судьи.

Также судья подчеркнул, что обвиняемая никому не сообщила о том, что ребенок остался дома один.

Известно. что 21-летняя девушка воспитывала дочь одна, в последнее время не работала и находилась на иждивении матери, психических расстройств не имеет. Пленкина признала свою вину частично.

Инцидент произошел в 2019 году в Кирове. Тело ребенка обнаружила 20 февраля бабушка, которая пришла поздравить девочку с днем рождения. Через три дня мать малышки арестовали на два месяца. На заседании 17 января судья отметил, что мать малышки раскаялась, пришла с повинной и сотрудничала со следствием.

Бабушка погибшей девочки и адвокат Пленкиной не явились на оглашение приговора, пишет kirov-portal.