Замок заклинило — что делать и когда звонить медвежатникам?

Ключ вставляется, но не поворачивается. Или поворачивается — но дверь не открывается. Медвежатники Харькова из Lock Service сталкиваются с такими вызовами ежедневно: заклинивший замок — одна из самых частых причин обращений, особенно поздно вечером и в выходные дни.

Хорошая новость: в большинстве случаев проблема решается быстро и без замены всей двери.

Почему заклинивает замок

Замок не ломается внезапно — он даёт сигналы заранее. Основные причины:

Износ механизма. Личинка рассчитана на определённое количество циклов. Со временем штифты теряют точность — и в один день ключ просто перестаёт работать.

Перекос двери. Особенно часто у металлических дверей. После усадки здания полотно смещается, засов упирается в планку — и замок заклинивает при каждом закрывании.

Загрязнение или ржавчина. Пыль, мусор, влага — механизм закисает, ключ идёт с усилием или не проворачивается вовсе.

Обломок ключа внутри. Самостоятельно извлечь его без инструмента практически невозможно. Попытки пинцетом или проволокой чаще всего только загоняют обломок глубже.

Следы попытки взлома. Если дверь пытались вскрыть — механизм мог деформироваться изнутри.

Что можно попробовать самому

Перед вызовом мастера — несколько простых шагов:

Смажьте скважину. Подойдёт графитовая смазка или грифель карандаша. WD-40 — только как временная мера, он вымывает смазку и собирает пыль.

Надавите на дверное полотно. Если дверь перекошена — лёгкое давление или подъём полотна при повороте ключа иногда решает проблему.

Проверьте ключ. Особенно если на связке несколько похожих.

На этом список безопасных самостоятельных действий заканчивается.

Когда нужно звонить мастеру

Если дверь всё ещё не открывается — прекратите эксперименты.

Попытки вскрыть замок подручными средствами почти всегда заканчиваются повреждённым механизмом или царапинами на двери. Оба варианта обходятся дороже вызова специалиста.

Мастер осмотрит замок, найдёт причину и предложит решение: ремонт, замену личинки или полную замену замка. Нередко достаточно поменять только цилиндр — это быстро и дешевле, чем менять весь механизм. Новая личинка устанавливается на месте за 20–30 минут.

Как не допустить повторения

Раз в год смазывайте замок специальной смазкой — это удваивает срок службы механизма.

Если ключ пошёл туже обычного — не ждите, пока заклинит окончательно.

Плановый осмотр обходится значительно дешевле аварийного вызова.

Замок — это не та деталь, на которой стоит экономить внимание. Один визит мастера в год — и проблем с дверью не будет.