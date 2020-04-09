Замначальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское» задержан за взятку от предпринимателя в размере 100 тыс. рублей. Об этом в четверг, 9 апреля, ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«Задержан заместитель начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское» за получение от местного предпринимателя незаконного денежного вознаграждения в размере 100 тыс. рублей за непроведение проверки его предприятия», — рассказала она.

При этом Петрова добавила, что по факту случившегося назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудника уволят и накажут в соответствии с законодательством. Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

В январе в Ростовской области были уволены и заключены под стражу двое полицейских, которых подозревают в получении взятки в размере 500 тыс. рублей и непривлечении жителя к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.