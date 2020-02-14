Замминистра финансов России Сергей Сторчак покинет Минфин, его пост может занять замглавы Минэкономразвития (МЭР) Тимур Максимов. Об этом сообщил источник «РИА Новости» в финансово-экономическом блоке правительства и подтвердил источник «Известий» в МЭР.

По данным собеседника агентства, соответствующего постановления пока нет, однако решение уже было принято и официально о нем будет объявлено в ближайшие дни.

В июне 2019 года Сторчаку исполнилось 65 лет — по действующему законодательству это предельный возраст пребывания на государственной службе. В министерстве Сторчак курирует международные финансовые отношения, долговую политику, а также отвечает за взаимодействия с международными финансовыми институтами и интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС.

Максимов занимает должность замминистра экономического развития с октября 2018 года. До этого работал в Федеральной таможенной службе. В январе текущего года ему исполнилось 34 года.

12 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Татьяну Илюшникову на должность замминистра экономического развития РФ.