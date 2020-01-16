Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Бадаев задержан. Подозревается в получении взятки», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в мэрии Ярославля заявили, что не располагают данными о случившемся. В следственном управлении СК РФ по Ярославской области информацию пока не прокомментировали.

Ранее Бадаев работал в администрации Переславля-Залесского, он был заместителем мэра по вопросам градостроительства и архитектуры. К работе в мэрии Ярославля он приступил в начале 2019 года.

В ноябре сообщалось, что в Якутске расследуют уголовное дело против заместителя мэра города Василия Гоголева, которого обвиняют в получения взятки и превышении должностных полномочий.