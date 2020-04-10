Примерно 15 тыс. медиков и соцработников проходят регулярное тестирование на наличие коронавируса. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Чтобы обеспечить их безопасность и контроль за состоянием здоровья мы проводим регулярные тестирования <…> Общее число охваченных скринингом сотрудников составляет около 15 тыс. человек», ― сказала она.

Ракова отметила, что среди основных групп числятся врачи, работающие в поликлиниках, волонтеры, социальные работники, сиделки и медики.

При этом заммэра добавила, что в настоящее время прорабатывается возможность более широкого охвата групп, которые должны будут проходить регулярное тестирование. Сюда могут быть включены полицейские, работники транспорта, а также продовольственных магазинов, аптек и зоомагазинов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек. Умерли 94 человека. Выздоровели 795 человек.

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