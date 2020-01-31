Заместителю начальника главного управления уголовного розыска МВД Евгению Кузину предъявлено обвинение во взяточничестве. Пресненский суд Москвы рассматривает вопрос о его аресте.

Подробностей дела в пресс-службе суда не рассказали, но известно, что речь идет о преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Вымогательство взятки в особо крупном размере организованной группой»), передает ТАСС. В Уголовном кодексе особо крупной считается сумма от 1 млн рублей. Максимальное наказание составляет до 15 лет лишения свободы.

Ранее в январе глава управления МВД по Республике Коми Виктор Половников был задержан по подозрению в получении взятки в 25 млн рублей. По данным СМИ, сумма распределялась между посредниками, среди которых был адвокат и генерал-лейтенант Фаяз Шабаев — бывший работник правоохранительных органов Татарстана, которого арестовали в декабре 2019 года. Согласно предварительной информации, он получил взятку в размере 10 млн рублей, часть которой передал Половникову. Помимо этого, около 9 млн рублей было переведено через фирмы-однодневки.