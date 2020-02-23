В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.

Мещанский районный суд Москвы постановил заключить под стражу Черникова А.А., занимающего должность замначальника таможенного поста столичного аэропорта Шереметьево. Срок ареста пока не известен.

Ст. 290 УК РФ, по которой, предположительно, будет предъявлено обвинение Черникову, предполагает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

21 февраля Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал начальника 87-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области Родиона Киселева и его заместителя Владимира Митякова, обвиняемых в получении взятки. Полицейские арестованы до 16 апреля, вину фигуранты не признают.