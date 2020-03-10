Директор «Центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» Александр Ребрий занял пост заместителя руководителя Росреестра. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации во вторник, 10 марта.

Ребрий родился в 1976 году в городе Орша Витебской области Белорусской ССР. Закончил Московский институт электроники и математики (МИЭМ). Возглавлял Центр геодезии и картографии и ИПД с июня 2018 года.

Ребрий — кандидат технических наук. В 2012 г. защитил диссертацию по теме «Исследование и разработка методологии создания баз пространственных метаданных» в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК).

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