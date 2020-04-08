Партия «Единая Россия» исключила из своих рядов заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Об этом «Известиям» сообщил ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко.

Овсянников допустил действия, несовместимые с этическими нормами партии, по отношению к сотрудникам аэропорта, заявил Ревенко. Замминистра «проявил чванство и высокомерие, вел себя по-хамски». Этическая комиссия рекомендовала исключить его из партии, и решение было единогласно поддержано.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал журналистам, что «Единая Россия» также ставит вопрос о соответствии замминистра занимаемой должности. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину и министру промышленности и торговли Денису Мантурову, передает «РИА Новости».

6 апреля в Минпромторге заявили «Известиям», что осуждают поведение Овсянникова, однако правовую оценку случившемуся будет давать суд.

В этот же день стало известно о скандале в ижевском аэропорту с участием замминистра. Сообщалось, что перед вылетом в Москву ему пришлось несколько раз проходить рамки металлоискателя, так как детектор фиксировал металлические предметы. После этого на требование сотрудников службы безопасности аэропорта предъявить бумажный или электронный билет чиновник ответил нецензурными выражениями. На чиновника составили протокол о мелком хулиганстве. Сам Овсянников сначала отрицал инцидент, потом прислал официальный комментарий, в котором говорилось, что требования службы безопасности — это не что иное, как «перегибание палки», однако он его выполнил.