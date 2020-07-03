В Москве по подозрению в мошенничестве задержан статс-секретарь – заместитель министра образования и науки Марина Лукашевич. По предварительной информации, речь может идти о злоупотреблениях, связанных с внедрением системы обработки результатов научной деятельности. Речь идет о хищении около 40 млн рублей.

Вместе с Лукашевич задержан бывший чиновник Минобрнауки Михаил Попов. Сегодня в Тверском суде Москвы им должны избрать меру пресечения.

Марине Лукашевич – 45 лет, она юрист по специальности, кандидат экономических и юридических наук. Была юрисконсультом МПГУ им. Ленина. В должности статс-секретаря – замминистра проработала два года.

Михаил Попов ранее возглавлял в Министерстве Департамент управления программ и конкурсных процедур, не так давно перешел в Россотрудничество, где возглавляеьт управление реализации проектов в сфере образования и науки.