Замминистра обороны России Александр Фомин на встрече с министром обороны Индонезии обсудил укрепление двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и ВТС, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«Двадцать третьего июня 2020 года состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Индонезии Прабово Субианто. В ходе беседы стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в оборонной сфере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.

Кроме того, сообщается, что министр обороны Индонезии будет присутствовать в качестве почетного гостя в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.