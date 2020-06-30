Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с послом Молдавии в Москве Андреем Негуцу двусторонние отношения, а также ситуацию в приднестровском урегулировании, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в МИД РФ, Руденко принял посла Молдавии 30 июня.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-молдавских отношений, включая взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также ситуацию в приднестровском урегулировании», — отметили в министерстве.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.