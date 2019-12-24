Заместитель главы ГИБДД подмосковной Балашихи арестован по подозрению в получении взятки. Об этом заявила представитель регионального следственного комитета Ольга Врадий.

По данным следствия, в период с апреля 2015 по февраль 2018 года полицейский получил от главы фирмы, связанной с содержанием дорожной и уличной сети города, не менее 250 тыс. рублей. Деньги за общее покровительство передавались частями, как лично, так и переводами на банковскую карту, сообщает ТАСС.

В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело — о даче взятки.

В подмосковном управлении МВД рассказали, что назначена служебная проверка, по результатам которой полицейского уволят, а его начальство привлекут к ответственности.

Имя фигуранта в СК не назвали. На сайте подразделения имя заместителя начальника также не указано, только имя руководителя отдела.