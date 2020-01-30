Тест на полиграфе показал большую вероятность того, что замглавы Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов не имел умысла на хищение средств, выделяемых Министерством обороны на государственные заказы. Об этом свидетельствует заключение по итогам исследования Центра прикладной психофизиологии профессора Коровина, с которым ознакомился ТАСС в четверг, 30 января.

В документе сказано, что в результате проверки у Арсланова не была выявлена выраженная реакция на вопросы, что говорит об «отсутствии эмоциональных следов памяти, связанных с преступлением».

Уголовное дело в отношении Арсланова было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту военной техники. Срок следствия установлен до 6 февраля 2020 года.

18 октября 2019-го ему предъявили обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 6,7 млрд рублей.

На данный момент Арсланов числится на своей должности, однако находится в отпуске и фактически свои обязанности не выполняет.

По информации СМИ, речь идет о так называемом деле «Воентелекома». Гендиректор данной компании Александр Давыдов был арестован в конце 2017 года по подозрению в хищении около полумиллиарда рублей при реализации госпрограммы по модернизации военной связи. В феврале 2019-го ему инкриминировали получение взятки и коммерческий подкуп.

В сентябре 2019-го предшественника Давыдова — Николая Тамодина — обязали выплатить около 800 млн рублей штрафа в пользу Минобороны. В 2015 году его осудили на шесть лет колонии за мошенничество при исполнении контракта по ремонту оборудования и техники связи, а в январе 2018-го ему назначили еще три года колонии по аналогичному обвинению.