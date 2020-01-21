Замглавы Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 6,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 21 января.

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.

О предъявлении Арсланову обвинений СМИ узнали в том же месяце, однако тогда сообщалось, что речь идет о хищении более 2 млрд рублей.

Во вторник суд рассматривает жалобу на арест имущества Арсланова, постановленный судом 26 декабря. Среди подлежащего аресту имущества: земельные участки и объекты недвижимости, общая стоимость которых составляет несколько миллионов рублей. Тогда же, в декабре, источник ТАСС заявил, что Арсланов еще числится на своей должности, однако находится в отпуске и фактически свои обязанности не выполняет.

Известно, что уголовное дело было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники ВС. Срок следствия установлен до 6 февраля 2020 года.

По данным СМИ, речь идет о так называемом деле «Воентелекома». Гендиректор данной компании Александр Давыдов был арестован в конце 2017 года по подозрению в хищении около полумиллиарда рублей при реализации госпрограммы по модернизации военной связи. В феврале 2019-го ему инкриминировали получение взятки и коммерческий подкуп.

В сентябре 2019-го предшественника Давыдова на данном посту Николая Тамодина обязали выплатить около 800 млн рублей штрафа в пользу Минобороны. В 2015 году его осудили на шесть лет колонии за мошенничество при исполнении контракта по ремонту оборудования и техники связи, а в январе 2018-го ему назначили еще три года колонии по аналогичному обвинению.