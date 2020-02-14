Замглавы ФНС Сергиева Посада и трое его подчиненных задержаны по делу о неуплате налогов дистрибьютором техники «Поларис» на 1 млрд. руб.. Об этом сообщается на сайте СК России в пятницу, 14 февраля.

«По данным следствия, сотрудники налоговой инспекции в ходе выездной проверки выявили схему уклонения фирмы, которая является дистрибьютером в России бытовой техники «Поларис», от уплаты налогов и сборов. Однако вместо того, чтобы пресечь данный факт, ими были приняты меры, направленные на сокрытие и занижение налогооблагаемой базы путем фактического бездействия», — говорится в заявлении.

Таким образом, бюджетная система России не получила более 1 млрд. рублей.

В итоге, каждый из фигурантов этого дела подозревается в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Ожидается, что в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

В настоящее время, оперативники собирают доказательства преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Отмечается, что сотрудники ФНС по Московской области оказывают активное содействие правоохранительным органам.

6 декабря главе УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергею Родионову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размер. При обысках у Родионова и его близких родственников изъято более 10 миллионов рублей.