Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки. Речь идет о сумме в 2,9 млн рублей, сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

По предварительным данным, подозреваемый, который отвечал в том числе за вопросы градостроительства и земельных отношений, в 2019 году в сговоре с гендиректором «Барнаулкапстроя» получил взятку от предпринимателя за общее покровительство.

По месту жительства и работы чиновника проводятся обыски. Решается вопрос об аресте.

Следственный комитет не назвал имя подозреваемого, «Алтайпресс» сообщает, что его зовут Сергей Демин. Глава «Барнаулкапстроя» Александр Канаков арестован в конце февраля, пишет издание.

14 февраля должность главы администрации Барнаула занял Вячеслав Франк. До этого, с момента отставки мэра города Сергея Дугина, он был исполняющим обязанности главы города. Дугин ушел в отставку по собственному желанию в августе 2019 года.