Семейная драма произошла в Можайске – заместитель главного врача местной больницы убил жену и покончил с собой.

Как стало известно «», труп 59-летнего мужчины был обнаружен во вторник в сарае. Выяснилось, что причиной его смерти стал суицид. Спустя сутки сестра жены медика подняла тревогу, пояснив, что та не выходит на связь. Стражи порядка вскрыли дверь квартиры, где жила женщина с покойным мужем, и обнаружили ее труп. Экспертиза показала, что ее убили – смерть наступила от нескольких ударов по голове.

Мотивы трагедии выясняют следователи. Погибшая жена врача имела вторую группу инвалидности из-за астмы и нигде не работала.