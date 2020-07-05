Заместитель генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер находится с визитом в Эстонии для ознакомления с оборонительными ресурсам балтийской республики и возможного отражения исходящих со стороны России «угроз», сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Эстонии.

Накануне высокий гость встретился с канцлером министерства обороны Эстонии Кристьяном Прикком, стороны обсудили противодействие «угрозам со стороны России».

«Для Эстонии важно, чтобы НАТО четко видела обстановку и специфику безопасности нашего региона. Высококачественная разведка и раннее предупреждение создают предпосылки для предотвращения и, при необходимости, противодействия угрозам со стороны России «, — сказал Прикк после встречи.

На встрече также обсуждались усиление позиций НАТО в сфере обороны и сдерживания, рост влияния Китая и влияние конфликтов на южном и юго-восточном фланге НАТО на трансатлантическую безопасность.

В ходе визита Кеттлер посетит авиабазу Эмари под Таллином, город Нарву на границе с Россией, встретится с руководством сил обороны, внешней разведки, полиции безопасности, разведывательного центра и МИД.