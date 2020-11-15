Заместитель генерального директора авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Юрий Смелтер умер от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил в воскресенье экс-гендиректор «Ильюшина» Алексей Рогозин.

«Сегодня ночью от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался заместитель генерального директора «Ильюшина» генерал-майор Юрий Волдемарович Смелтер», — написал он на своей странице в Facebook.

Алексей Рогозин назвал Смелтера мудрым руководителем, а также отметил его авторитет среди военных и гражданских специалистов в области авиации. Как отметил Рогозин, Смелтер пришел в «Ильюшин» в 2017 году.

Смелтер родился в 1959 году.

Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина (ПАО «Ил») входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»). Выполняет полный комплекс работ, связанных с разработкой, модернизацией, испытаниями, подготовкой и сопровождением производства образцов авиационной техники, поддержанием летной годности ранее произведенных воздушных судов марки «Ил».