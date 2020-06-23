Заместитель министра экономического развития Антона Силуанова Андрей Иванов перейдёт на работу в Минэкономразвития, где займёт пост заместителя министра.

«Он один из кандидатов на пост заместителя министра экономического развития», — рассказал РБК источник, близкий к Минэкономразвития.

Иванов устроился на работу в Минфин в 2008 году. В 2012 году занял должность заместителя министра. Ранее он работал в ООО «Сибирский машиностроительный холдинг» в должности вице-президента. Чиновник награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

NEWS.ru писал, что министры финансов России и США Антон Силуанов и Стивен Мнучин провели телефонный разговор 8 июня. Они обсудили борьбу с коронавирусом, а также меры по восстановлению экономик обеих стран.